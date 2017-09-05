Rusya'nın ilk İslami ilimler akademisi eğitim-öğretime başladı

Tataristan'ın Bolgar şehrinde kurulan "Bolgar İslam Akademisi" 2017-2018 yılı için eğitim ve öğretim hayatına başladı.

Açılışta konuşan Bolgar İslam Akademisi Başkanı Kamil İshakov, "İlk öğrenciler olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Üniversitenin yönetimi, her zaman felsefi düşünce genişliği ve derin öğrenme özelliği olan Rus İslam okullarını devam ettireceğinize dair size güveniyor." diye ifade etti.

Üniversitenin rektörü Rafik Muhametşin, bugünden itibaren bu akademide 27 yüksek lisans ve 9 doktora öğrencisinin eğitim göreceğini hatırlatarak şunları söyledi: "Burada Rusya'nın Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan, Penz, Astrahan ve diğer bölgeleri temsil ediliyor. Cesurca şunu diyebiliriz ki: Rusya'da İslam eğitiminde yeni bir çağ başladı."

Üniversitede eğitim göre yüksek lisans öğrencilerinin yatılı olarak burada kalacağı, doktora öğrencilerinin ise yalnızca belirli aralıklarla derslere geleceği açıklandı.

İslam hukuku, hadis ve tefsir derslerinin verileceği üniversitede, büyük bir spor kompleksi de yer alıyor.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov 2015 yılı Kasım ayında imzaladığı kararname ile Bolgar İslam Akademisi'nin kurulması emrini vermişti. Rusya ve Tataristan Müftülükleri tarafından kurulan üniversiteyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de desteklemişti.

Selim Saygıner, Haberrus