Moskova banliyösünde bir öğrenci okulda etrafa ateş açtı - VIDEO

Moskova’ya bağlı İvanteyevka beldesinde bir ilkokul öğrencisi önce öğretmenini daha sonra da kendisini öldürmek istedi.

İvanteyevka’daki 1 numaralı okulda gerçekleşen olay sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırgan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre öğrenci, daha önceden planladığı eylemini bugün gerçekleştirmeye çalıştı. Babasının kuru kuru sıkı silahını alan 9.sınıf öğrencisinin sınıfa girdikten sonra “Ben buraya ölmeye geldim!” şeklinde bağırdığı ve öğrencilere oturmalarını söyledi. Daha sonra kuru sıkı silahla önce öğretmeninin kafasına, daha sonra da tavana ateş etti. Gencin yanında birkaç adet büyük patlayıcı ve çekiç olduğu bildirildi.

Öğrencinin ateş açmasından sonra panik halindeki sınıftaki diğer öğrencilerden ikisi pencereden atladı. Bu öğrencilerden birinin bacağı kırıldı.

Gencin sosyal medya sitesi vk.ru’daki profiline “delete my life 05.09.17 (hayatımı siliyorum 05.09.17)” ifadesini yazdığı ve daha öncesinde de arkadaşlarından biriyle olan yazışmasında sürpriz yapacağını söylediği bildirildi.

Saldırgan genç polis ekiplerince yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berk Atacan, HABERRUS