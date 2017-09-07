Kutup ışıkları Moskova semalarında görülebilir

Son 12 yılın en büyük Güneş patlamasının meydana gelmesinin ardından açıklama yapan Rus uzmanlar, Kuzey yarımkürede oluşan kuzey ışıklarının (Aurora Borealis) Moskova'dan görülebileceğini söyledi.

Dün, Güneş’te iki leke grubunun birleşmesi sonucu, son 12 yılın en güçlü patlaması meydana gelmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “Bu çaptaki olaylar, yıldızımızın üretme yeteneğinde olduğu en büyük patlamalar arasında yer alıyor ve sadece çok nadir şartlar altında ve bir kural olarak güneş aktivitesinin doruk noktasında oluşuyor” dendi.

​Güneş patlamaları, radyasyon gücüne bağlı olarak A, B, C, M ve X olarak 5 sınıfa ayrılıyor. Minimum olan A0.0, Dünya yörüngesindeki metrekare başına 10 nanowatt radyasyon gücüne tekabül ediyor. Bir sonraki sınıfa geçişte radyasyon gücü 10 kat artıyor.

Dünkü patlamaya X9.3 puanı verildi, bu da onu bugüne kadar Güneş yüzeyindeki tespit edilen en güçlü 5 patlamalar arasına koydu.

Patlamanın, Güneş’in Dünya’ya bakan noktasında meydana geldiği kaydedildi, bu yüzden gezegenimize olan etkisi maksimum olacak.

Kutup ışıkları çoğunlukla İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska ve Kuzey Sibirya bölgelerinde görülüyor.

Ne yazık ki kutup ışıklarını nereden izleyebileceğinizin bir garantisi yok. Biraz şans ve doğru hava koşullarına ihtiyacınız var. Gökyüzü ne kadar açık olursa şansınız bir o kadar artar. Aynı şey karanlık için de geçerli. Zifiri bir gecede kutup ışıklarını görme olasılığı daha yüksek. İstatistiklere göre 23 Eylül ile 21 Mart arası en yaygın görüldüğü zaman.

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