Rusya'nın en temiz ve en kirli bölgeleri belli oldu

Rusya'da faaliyet gösteren 'Zilyöni Patrul (Yeşil Devriye)' isimli örgüt, Rusya'nın ekolojik haritasını çıkardı. Çalışmaya göre Rusya'nın doğa dostu ve en temiz 3 bölgesi sırasıyla Tambov, Altay Cumhuriyeti ve Altay Krayı oldu.

Moskova ve St. Petersburg şehirleri de ilk 10'a girmeyi başardı. St. Petersburg bu yıl ilk defa ilk 5'e girerek 4'üncü sırada yer aldı. Moskova ise 7'inci sırada.

Rusya'nın 85 ayrı bölgesinde yapılan çalışmalarda, bölgelerdeki hava durumu, su, çöpler, atıklar, emisyonlar ve halkın doğal yaşamı koruma konusundaki sorumluluk düzeyi ölçülerek bir sıralama oluşturuldu.

Yeşil Devriye örgütü tarafından oluşturulan Rusya'nın en temiz bölgeleri listesi şöyle:

1 - Tambov Bölgesi

2 - Altay Cumhuriyeti

3 - Altay Krayı

4 - St. Petersburg

5 - Çuvaş Cumhuriyeti

6 - Ulyanov Bölgesi

7 - Moskova

8 - Belgorod Bölgesi

9 - Murmansk Bölgesi

10 - Kursk Bölgesi

30 - Novosibirsk Bölgesi

50 - Astrahan Bölgesi

80 - Sivastopol

83 - Moskova Bölgesi

84 - Çelyabinsk Bölgesi

85 - Sverdlovski Bölgesi

Selim Saygıner, Haberrus