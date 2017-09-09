Rusya'da araç plakalarının şekli ve boyutu değişecek

Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı (Rosstandart), Rusya'da otomobil plakalarında yeni bir standart oluşturmak için çalışmalara başladı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, yeni tasarlanan plakalarda motorsikletler için boyutun küçültülmesi, spor ve antik araçlar için özel şekillerde plaka üretilmesi ve ayrıca Japon ve Amerikan menşeli araçlara uygun tasarımlar yapılması planlanıyor.

Daha önce Rus medyasında yer alan haberlerde de, plakalara çip takılacağı, sayıların ve rakamların çoğaltılacağı gibi iddialar yer almıştı. Bakanlık bu iddiaları henüz doğrulamadı.

Projenin 2018 yılı Mayıs ayında sona ermesi tahmin ediliyor.

HABERRUS