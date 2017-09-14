Rusya'nın romantiği böyle olur: Sevgilisi için 5'inci kata kamyonet çıkardı

Rusya'nın Biysk şehrinde yaşayan Aleksandr İonov, sevgilisi Yelena'ya ve tüm komşularına unutulmaz bir doğum günü yaşattı.

Balonlarla süslenmiş 'Gazel' marka kamyonetin direksiyonuna oturan genç adam, vinç yardımıyla kendisini 5'inci kata kadar çıkararak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Sabah saat 7:30'da kamyoneti süsleyerek içine oturan Aleksandr, vinç yardımıyla 5'inci kata kadar çıktı ve cep telefonuyla sevgilisini arayarak balkona çıkmasını söyledi. Balkona gelen Yelena, havada duran kamyoneti ve içerisinde sevgilisini ne yapacağını bilemedi.

Sevgilisine çiçek buketi, çikolata ve parfüm hediye eden Aleksandr, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yere inmeyi başardı.

Rahatsız olan komşular polisi aradı

Öte yandan Yelena'nın komşuları sabah saat 7:30'daki müzik sesinden ve gürültüden rahatsız oldukları için polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri gördüklerine şaşırsa da, herhangi bir kural ihlali tespit edemedikleri için hiçbir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı.

Yasalara göre Rusya'da saat 23:00'dan 07:00'a kadar gürültü yapmak suç teşkil ediyor.

Selim Saygıner Haberrus