Rusya'da 5 kilo 800 gram ağırlığında dev bebek doğdu

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir anne 5 kilo 800 gram ağırlığında, 60 cm uzunluğunda bir bebek dünyaya getirdi. 4. bebeğini doğuran anne tüm hastane personelini şaşırttı.

Novosibirsk şehir hastanesinde görev yapan kadın doğum uzmanı Aleksandr Şaklenin, "Hastanemizde büyük çocuklar dünyaya geliyor, 4 - 4,5 kiloya kadar. Ancak 5 kilo ve üzeri doğan çocuklar çok nadir dünyaya geliyor. 6 yıldır bu hastanede çalışıyorum, ilk defa bu ağırlıkta bir bebeğin dünyaya geldiğini görüyorum." dedi.

Babası tarafından Dmitriy ismini alan dev bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

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