RUDN'den Türk öğrencilere ücretsiz Yüksek Lisans fırsatı

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) tarafından Ankara'da düzenlenen herkese açık olimpiyat yarışmasında öğrenciler, ‘Matematik' ve ‘Sosyal Bilimler' dallarında İngilizce olarak yarıştı. Yarışmayı kazananlar, RUDN'in Yüksek Lisans branşlarından birinde eğitimlerine ücretsiz olarak devam etme şansı buluyor.

RUDN tarafından yabancı vatandaşlar için dün Ankara'da düzenlenen, herkese açık olan olimpiyat yarışmasına Ankara, Aydın, Bursa, Sakarya, İstanbul, Trabzon ve Çankırı'dan toplam 17 öğrenci katıldı.

Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RUDN Rektör Yardımcısı Larisa Yefremova, ‘Türk halkının Rusya üniversitelerinde eğitim görme konusundaki ilgisinin azalmadığını' söyledi.

"RUDN'de yakalaşık 100 Türk öğrenci var"

Yefremova, "Şu anda üniversitemizde Türkiye'den 90'ın üzerinde öğrenci eğitim görüyor, fakat daha çok olmalarını isterdik. Öğrenciler genel olarak hukuk, ekonomi ve turizm alanlarına yönelik branşları tercih ediyor, mühendislik okumayı tercih edenler de var. Türkiye'den gençlerin üniversitemizde nasıl okuduklarını analiz ettik. Oldukça iyi, günlük yaşamları ve fakültelerimizdeki eğitimleri konusunda diyecek herhangi bir şey yok. Bu şekilde motive olmuş ve yetenekli çocukları, özellikle de Türkiye'deki üniversitelerde Lisans eğitimlerini tamamlayıp Yüksek Lisans için nerede başlamaları gerektiğini düşünenleri desteklemek için Türkiye'yi olimpiyat yapmak istediğimiz 15 ülkeden biri olarak seçtik. Olimpiyat hareketimiz burada son bulup önümüzdeki yıl daha farklı ülkelerde start alacak" diye konuştu.

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