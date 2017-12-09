Kremlin'in kartal ve şahinler tarafından korunduğunu biliyor muydunuz?
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı Güvenlik Servisi’ne bağlı Şahin Koruma Birimi’nde görev yapan kartal, şahin ve baykuşlar, Kremlin’deki tarihi binalara zarar veren ve kirleten kargalardan koruyor.
Kremlin ziyaretçileri 1980’li yılların başında, bölgede çok sayıda karganın bulunuyor olmasını dönemin güvenlik sorumlusuna şikayet etmişti. Şikayet üzerine güvenlik birimi kargalarla mücadelede şahinler ile kartalları kullanmaya başladı.
İşte Devlet Ornitoloji (kuşbilim) Servisi tarafından yetiştirilen özel muhafızlar:
Haberrus, Foto: Ria Novosti