Merakla beklenen Trump-Putin görüşmesinden ilk kareler - FOTO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve ABD Başkanı Donald Trump Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesinde ilk defa yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı.

İkilinin görüşmesi, dünya kamuoyu tarafından yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. İşte merakla beklenen Trump-Putin zirvesinden ilk kareler...

Görüşme beklenenden uzun sürdü

Putin ile Trump'ın Hamburg'da gerçekleştirdikleri ilk görüşme sona erdi. Görüşme 1,5 saat olarak planlanıyordu ancak 2 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme Moskova saati ile 17.09'da başladı, 19.26'da sona erdi. Görüşmeye iki liderin yanı sıra, Dışişleri bakanları da eşlik etti.

Haberrus