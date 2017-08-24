Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım’da katıldığı Tavrida gençlik eğitim forumunda hangi tarzda giyinmeyi tercih ettiğini anlattı.

Bu yönde sorulan soruyu tebessümle yanıtlayan Putin, "Giyinme stilim en sade olanı -iş giysileri. Çalışma odamdan başka hiçbir yerde bulunmuyorum." diye konuştu.

Günlük yaşamda da mümkün olduğu kadarıyla sade giyinmeye çalıştığını belirten Putin, insanın kullandığı giysilerin rahat olması gerektiğini söyledi.

Rus lider, "Gardıropta ne varsa giyerim, önemli olan düzgün görünmesi. Bu konuyu kendime pek dert etmem" ifadelerini kullandı.

HABERRUS