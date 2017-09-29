Putin Ankara'da nasıl karşılandı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk F-16'larının sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Rus Su-24 tipi savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle başlayan krizin ardından Ankara'da ikinci kez biraraya geldi. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapalı kapılar ardındaki görüşmesi 2,5 saat sürdü.

Rus medyası, Putin'in Ankara'da Erdoğan tarafından görkemli bir törenle karşılanmasına dikkat çekti.

Putin'in Esenboğa havalimanına inişi ve Külliye'ye girişi foto galerimizde.

HABERRUS