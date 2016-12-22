CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine ve Rus halkına taziyelerini iletti.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." diye ifade etti.