Peskov, Karlov suikastinde Fethullah Gülen'in işaret edilmesini kabul etmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karlov suikastinde Türk bürokratların Fethullah Gülen'i işaret etmesini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'hem Türkiye hem de Rusya suikastın arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu biliyor' açıklamasını yalanladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Çavuşoğlu'nun suikastla ilgili olarak Fethullah Gülen'i işaret etmesini değerlendiren Peskov, "Moskova, ortak soruşturma grubunun elde edeceği sonuçların beklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bildiğiniz gibi soruşturma grubu daha dün çalışmalara başladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi, soruşturma tamamlanıncaya kadar suikastın arkasındakilerle ilgili çıkarım yapılmamalı" diye ifade etti.

Bir Rus bürokratın (Frants Klintseviç) suikastın arkasında NATO ülkelerinin istihbarat kurumları olabileceği yönündeki sözleri de Peskov'a soruldu. Klintseviç'in bu açıklamasını neye dayandırdığını bilmediğini söyleyen Peskov, "Klintseviç basın sözcüsü değil. Bir kez daha tekrar ediyorum, ortak soruşturma grubu çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların er ya da geç suçluları ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de iktidara yakın medya organları ve bazı bürokratlar Karlov suikastinde Gülen'i suçluyor. Gülen ise yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek suikasti kınadı ve söylenenlerin 'kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba' olduğunu ifade etti. Gülen, Karlov suikastiyle alakalı, "Gerek ülke içinde gerek dışında birçok uzmanın, Türkiye’de 2014 yılından beri uygulanan siyasi cadı avı neticesinde ilgisiz görevlere sürülmesi, görevden uzaklaştırması ve hapsedilmesi neticesi oluşan güvenlik zaafiyetine defaatle işaret ettik" dedi.