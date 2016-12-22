Putin, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Fransız Siyasi ve Uluslararası İlişkiler Merkezi (CFPA) Başkanı Fabien Baussart, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Terörle mücadelenin ülkesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sıklıkla ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CFPA Başkanı Fabien Baussart tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Ria'ya yaptığı açıklamada, Putin'in terörle gerçek manada mücadele eden tek kişi olduğunu ve bu ödülü hak ettiğini vurgulayan Baussart, "CFPA Başkanı olarak Norveç Nobel Komitesi'ne gönderdiğim mektupla barış için çabalarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nobel Barış Ödülü'ne adaylığını resmi olarak teklif ettim" dedi. Teklifinin desteklenmesini umduğunu kaydeden Baussart, ABD Başkanı Barack Obama'nın Pentagon askerlerinin Irak'ta bulunduğu sırada bu ödülü aldığını, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarının çeşitli barış girişimlerinde bulunan Putin'in ödül almasını engellememesi gerektiğini belirtti.

İlki 1901 yılında verilen Nobel Barış Ödülü, bu yıl da FARC'la 52 yıllık savaşı bitiren anlaşmayı imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verilmişti.