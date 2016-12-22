Rus basını: Moskova Türkiye ile vizesiz seyahat görüşmelerini donduracak

Rus İzvestiya gazetesi bugün yayınladığı haberinde Moskova’nın, Türk vatandaşlarına Rusya’ya vizesiz seyahat edebilmesi için yapılan görüşmeleri donduracağını yazdı.

Gazeteye göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Yaşanan son trajik durum ve bu yıl meydana gelen bir dizi olayla bağlantılı olarak, Moskova, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı vermeye hazır değil.” dedi.

Dışişleri yetkilisi ayrıca güvenlik konusunda Türkiye’nin aldığı önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti, Yetkili, “Türkiye’nin, kendi ülkesine gelen vatandaşların güvenliğini sağlamak için çok ciddi çalışmalar yapması ve Rusya’yı ziyaret etmeyi planlayan herkesin çok dikkatli bir şekilde kontrol edileceği garantisini vermesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile kolaylaştırılmış vize uygulamasında geri dönmelerinin güvenlik alanındaki sorunların çözümünü gerektirdiğini belirtmişti.

Gazete ayrıca Ankara’nın, Moskova’nın bu kararını anlayışla karşıladığını, ancak yine de karşılıklı ortaklık ve ilişkilerin gelişmesi yönündeki umudunu koruduğunu yazdı.