Putin: Uçak ve suikast olaylarıyla Rus-Türk ilişkilerine zarar vermek istendiğine inanmaya başladım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001 yılından beri düzenlediği ve yoğun ilgi gören büyük basın toplantısı 2016 için bugün düzenleniyor.

Rusya ve dünya gündemine ait soruları yanıtlayan Putin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesinin Rus-türk ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

Sputnik’in bildirdiğine göre Putin, "Karlov'un öldürülmesi Rusya'nın Türkiye'yle olan ilişkilerine zarar verecek mi? Hayır. Bu trajedi ilişkilerimizi etkilemeyecek, çünkü bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onları geliştirmek için pek çok şey yapacağız. İlişkilerimizdeki gerilimin ardından ortak bir zemin bulabildik. Umarım gelecekte uzlaşılar bulabileceğiz." dedi.

Putin, Büyükelçi Karlov suikastinin Rus-Türk ilişkilerine zarar vermek isteyenler tarafından gerçekleştirildiği tezine inanmaya başladığını ifade etti.

Suikastin, Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylem olduğunu dile getiren Putin, “Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Açık konuşmak gerekirse, uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan, Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüpheyle bakıyordum. Fakat büyükelçimize bir polis tarafından düzenlenen saldırı ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum.” şeklinde konuştu.