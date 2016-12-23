Putin'den Karlov'a son bakış - Foto Galeri

Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov son yolculuğuna uğurlandı. Moskova'da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Putin'in Karlov'un cenazesine hüzünlü bakışları fotoğraf karelerine böyle yansıdı...

Karlov için ilk tören uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi. Dışişleri binasında veda töreninin düzenlendiği salonda Karlov'un yakınları, arkadaşları ve Dışişleri çalışanları bulundu. Veda töreninde hazır bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karlov'un ailesine baş sağlığı diledikten sonra kısa bir konuşma da yaptı.