Rusya: Halep’teki tahliyelerden sonra Suriye’de ateşkese yakınız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğu raporda Suriye’nin Halep kentindeki tahliyelerle ilgili rapor verdi.

Suriye’de ateşkese yakın olduklarını belirten Şoygu, Halep’teki silahlı muhalif grupların tahliyesinin Suriye’deki ateşkese ortam hazırladığını söyledi.

Şoygu Putin’e sunduğu raporda, “Operasyon, talimatınız kapsamında Türk ve İranlı meslektaşlarımızla sıkı iletişim halinde gerçekleştirildi. Sırada bir sonraki etap var. Benim görüşüme göre, Suriye topraklarında tam kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına yakınız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye Devlet Televizyonu bomba imha uzmanlarının, Halep'te bırakılan mayın ve bubi tuzaklarını temizlediğini bildirdi.

Suriye ordusu, Cuma erken saatlerde Halep'ten sivil ve silahlı muhaliflerin tahliyesinin bitmesiyle birlikte, kentin yeniden kontrollerine girdiğini duyurmuştu.