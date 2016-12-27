'Rus uçağını Gülen düşürdü, Karlov'u Gülen vurdu' Bu hikayeleri ninenize anlatın

Ünlü Rus doğu bilimci ve Rusya Ortadoğu Enstitüsü Başkanı Yevgeni Satanovski, Vesti radyosunda 'ikiden beşe' isimli radyo programında Büyükelçi Karlov suikastine dair açıklamalarda bulundu. Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın AKP üyesi göründüğünü söyleyen uzman, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'suikastın arkasında Gülen var' iddialarına ise 'Siz bu hikayeleri gece ninenize anlatın. Çünkü bunlara çocuklar bile inanmaz' dedi.

Karlov suikasti sonrası Türk-Rus ilişkilerini değerlendiren uzman, Türkiye'nin ilk defa Amerika'sız Rusya ile masaya oturduğunu ve Suriye'nin geleceğini konuştuğunu söyledi. Türk-Rus ilişkilerinde Karlov suikastinden sonra baskıcı önlemler alınır mı? sorusuna Satanovski, suikastin arkasında Türklerin olduğunu düşünmediğini söyleyerek, 'Eğer Büyükelçinin öldürülme emrini Türkler verdiyse, evet, ilişkiler etkilenir' dedi.

24 Kasım tarihinde Rus savaş uçağının Türkiye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türk jetleri tarafından vurulmasının ve Büyükelçi Karlov suikastinin arkasında Türk hükmeti tarafından dillendirilen 'Fethullah Gülen yaptı' söylemlerine değinen Satanovski, 'Kimsenin tanımadığı Gülen, aldı bizim uçağımızı takip etti, sonra vurdu, sonra daha başka şeyler, sonra uçaktan atlayan pilotlara ateş ettiler... Siz bu hikayeleri gece ninenize anlatın. Çünkü bunlara çocuklar bile inanmaz.' diye ifade etti.

Satanovski'nin bu sözleri üzerine radyo programı sunucusu Sergey Karneevski, 'Yani bunlara kimsenin inanmadığı anlaşılır bir şey zaten' dedi.

Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'a değinen Rus uzman şunları söyledi, "Bakın şimdi burada yine bu adamın Gülen destekçisi olduğunu söylediler. Ancak izlenimler bize gösteriyor ki o, iktidar partisi AKP üyesi. Ama Ankara Belediye Başkanı birden araştırmacı oldu ve bu açıklamayı yaptı millete. Neden Gülen? Gülen söylenenleri reddetti, başsağlığı diledi böyle bir şeyi yapmak için 'asla' dedi. Dahası Fethullah Gülen, şiddet metodlarını reddeden kişiliği ile tanınıyor. O, 11 Eylül'deki terör saldırısını da kınadı."

"Rusya, Türk okullarını 10 yıl önce kapattı, Gülen o zaman neden bir şey yapmadı?"

Rusya'da Türk okullarının 10 yıl önce kapatıldığını hatırlatan Satanovski, o zamanlar Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak 'kapatmayın' diye rica ettiğini söyledi. Satanovski sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'da ona tavsiyeleri için teşekkür etti ve süreci kendisi yürütmek istediğini belirtti. Okullar kapatıldı. Peki Fethullah Gülen o zaman neden Rusya karşıtı hiçbir işe girişmedi? Rusya o zaman daha zayıftı. Rusya'nın o zamanlar bu kadar iyi savunma sistemleri yoktu. Suriye'nin yakınında bile değildi. Gülen o zaman neden hiçbir şey yapmadı? Erdoğan ile ilişkileri de zirvedeydi. E peki neden şimdi onun destekçileri bizim Büyükelçimizi öldürsün ki?"

20.12.2016 tarihinde Vesti FM'de gerçekleştirilen 'Gülen'in Büyükelçi cinayetiyle bir ilişkisi yok' başlıklı 'ikiden beşe' programının tamamı: