800 kişiye mezar olan uçak: Tu-154

92 yolcusu ile birlikte Karadeniz'e düşen Tupolev-154 tipi uçak uzun yıllardır Rus yolcu taşımacılığının yükünü çekiyor. Ancak T-154'ün tarihi aynı zamanda trajik kazalarla da dolu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre her ne kadar artık ticari taşımacılık için kullanılmasa da, ilk üretimi 1972 yılında yapılan ve 1994 yılında üretimine son verilen Tupolevler, hâlâ askeri taşımacılık için tercih ediliyor.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Soçi'den kalktıktan hemen sonra düşen Tupolev de ordu mensuplarını taşıyordu.

Rus Havayolu taşımacılığı tarihinde, merkezinde Tu-154'lerin bulunduğu önemli kazalar yer alıyor.

Bu kazaların en önemlilerinden biri, 10 Nisan 2010'da, Rusya'nın Smolensk şehrinde yaşanmıştı. Kentin havalimanına yoğun sis altında inmek isterken düşen Tu-154, Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'yi, eşini ve çok sayıda Polonyalı bakanı taşıyordu. Kazada toplam 93 kişi hayatını kaybetti.

Merkezinde Tupolev'in olduğu ve en çok can kaybına neden olan kazalardan biri de 2006 yılının Ağustos ayında gerçekleşti. Rus Pulkovo havayolu şirketine ait olan ve Ukrayna'da düşen uçakta 170 kişi hayatını kaybetti.

2009 Temmuz ayında da Caspian Havayolu'na ait bir Tu-154, İran'ın kuzeyinde düştü. Uçakta 168 kişi bulunuyordu.

Bundan 3 yıl sonra Şubat 2012'de, İran'da iç hatlar uçuşu yapan bir Tu-154, ülkenin güneybatısında düştü. Kazada 117 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz 2001'de Sibirya'nın İrkutsk kentinde düşen Tupolev'de 145 yolcu bulunuyordu. 1990 yılı Ağustos ayında Norveç'e bağlı bir ada olan Spitzbergen'de düşen uçakta ise 141 kişi hayatını kaybetti.

Son kaza sonrası bir açıklama yapan Rusya'nın Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Tu-154'leri tamamen kullanımdan kaldırmak için erken olduğunu açıkladı.

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