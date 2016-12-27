Rusya’dan ABD’ye silah tepkisi: Düşmanca bir adım

Rusya, ABD’nin Suriye’deki muhaliflere sağladığı silah sevkiyatındaki kısıtlamaları kaldırmasına sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri bunun düşmanca bir adım olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin bu kararını eleştirerek, “Bu karar aynı zamanda Rusya’ya ait savaş uçakları, askeri personel ve Suriye’deki Rusya Büyükelçiliği için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle alınan bu kararı düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri birlikleri hava saldırıları ile destekleyen Rusya, bu kararın riskli olduğunu ve silahların "teröristlerin" eline geçebileceğini savunuyor. Zaharova konuya ilişkin ifadesinde, “Sevk edilen bu silahların çabucak, uzun bir süredir hayali ’ılımlı’ muhaliflerin kendileriyle birlikte faaliyet gösterdikleri radikal islamcıların eline geçeceğini Obama yönetimi anlamıyor olamaz.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre Zaharova, ABD'de Barack Obama yönetiminin bu kararla, görevi Ocak ayında alacak olan Donald Trump'a ve yeni yönetime mayın koyduğunu ifade etti.

Obama yönetimi Aralık ayı başında Suriye'deki muhaliflere silah tedariğindeki bazı kısıtlamaları kaldırmıştı.