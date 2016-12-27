Yeni Ankara Büyükelçisi haberine Kremlin’den yalanlama

Kremlin Basın sözcüsü Dmitri Peskov, Mihail Babiç’in, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevine getirileceği iddialarını yalanladı.

Rus TV Dojd kanalı Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi’nin Privloljskiy Federal Bölge Başkan temsilcisi Mihail Babiç olabileceğini açıklamış, bilginin Kremlin’e yakın kaynaklardan elde edildiğini belirtmişti.

Babiç, Temmuz ayının sonunda Mihail Zurabov’tan boşalan Kiev Büyükelçiliği görevine getirilmiş, fakat Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yeni Rus Büyükelçi’nin atanmasına onay vermemişti.

Kremlin’de bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, iddiayı yalanladı ve “Heniz bir karar yok.” dedi.

Peskov ayrıca yeni Ankara Büyükelçisi’nin ne zaman atanacağına dair bir gelişme olmadığını ifade etti.