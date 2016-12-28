Rusya ve Türkiye Suriye ateşkes planında mutabakata vardı iddiası

Anadolu Ajansı, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes planı üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ajansın bildirdiğine göre, iki ülke, Halep kentinde sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm Suriye geneline yaymak için bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Anlaşmaya varılan plan çerçevesinde Suriye rejimi ve rejim yanlısı güçler ile muhaliflerin çatıştığı tüm bölgelerde ateşkesin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye ve Rusya’nın anlaşmaya vardığı ateşkes planı Suriye’deki “terör örgütlerini” kapsamayacak.

Planın başarılı olması durumunda Suriye rejimi ve muhalif gruplar rasında Kazakistan’da siyasi müzakerelere başlaması bekleniyor.