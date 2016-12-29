Putin, Erdoğan, Esad ve Ruhani bir araya gelebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşşar Esad ve Hasan Ruhani ile temas kurulması için talimat verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen Putin, Suriye'de muhaliflerle imzalanan ateşkes anlaşmasının ileriki adımları için bu üç liderle temas kurulmasını istedi.

Putin, "Bana, Türkiye, İran ve Şam'daki partnerlerimizle temaslar organize etmenizi rica ediyorum. Varılan anlaşmayı pekiştirmek için birlikte atacağımız adımları konuşmalıyız" diye ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıklamış, anlaşmanın Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu olduğunu ifade etmişti. Suriye'de ateşkesin devamlılığı için dört liderin bir araya gelebilme ihtimali konuşuluyor.