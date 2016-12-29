Putin: Suriye'de ateşkes anlaşması imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye de etkili oldu

Suriyeli taraflar arasında imzalanan anlaşmaların Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, yapılan anlaşmalar kırılgan. Anlaşmaların korunması ve geliştirilmesi için özel önem gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Savunma Bakanı Şoygu, Suriyeli taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının bu gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Suriye'de Rus askerlerinin sayısı azalacak

Öte yandan Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önerisi üzerine Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini söyledi. Rusya'nın terörle mücadele faaliyetlerine mutlaka devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Suriye hükümetine terörle mücadele desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri üslerinin geliştirilmesi konusundaki anlaşmalara da bağlı kalacağız" dedi.