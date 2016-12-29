"Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi etki alanına göre paylaşacak"

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de genel bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığı iddialarının ardından Suriye ateşkesi konusunda yeni haberler ortaya çıktı.

Reuters, Türkiye, Rusya ve İran’ın, Suriye topraklarını resmi olmayan etki alanlarına göre paylaşacaklarının planlandığını aktardı. Reuters’ın iddiasına göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ülkede yapılacak seçimlere kadar görevde kalmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı daha önce yaptığı bildiride ise Rusya veTürkiye’nin Suriye genelinde genel bir ateşkes planında mutabık kaldıklarını, rejim ve rejim yanlısı gruplar ile muhalifler arasındaki çatışmaların durdurulacağını bildirmişti.

Çavuşoğlu: Rejimin garantisi Rusya olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ocak ayında Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Suriye barış görüşmeleri öncesi, "Rejimin garantisi Rusya olacak" dedi.

Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımızla sürekli müzakere ediyoruz. Muhalefet ile Rusları bir araya getirdik." dedi.

De Mistura’dan destek

Sputnik’in haberine göre BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, BM’nin Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusundaki planlarının uygulanması konusunda katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.