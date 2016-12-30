Putin’den sürpriz karar: ABD’li diplomatların sınır dışı edilmesi teklifini reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı’nın kendisine sunduğu ve 35 ABD’li diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesini öngören teklifi reddetti. Putin, “Hiç kimseyi yollamıyoruz.” dedi.

ABD’nin siber saldırı iddialarıya 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Kremlin’e 35 ABD’li diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilmesini teklif etmişti.

Teklifi kabul etmeyen Putin, ABD’nin bu kararını provokasyon olarak niteledi ve Moskova’nın cevap hakkı olmasına karşılık “mutfak” diplomasisine girmeyeceklerini söyledi.

Putin açıklamasında, “ABD’nin yakında görevi bırakacak olan yönetiminin yeni dostça olmayan adımlarını, Rus-Amerikan ilişkilerinin gelecekte koparılmasına yönelik bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bu hem Rus hem de Amerikan halkının köklü çıkarlarıyla açıkça çelişmektedir. Rusya ve ABD’nin uluslararası güvenliği sağlamadaki büyük sorumluluğu düşünüldüğünde böyle bir adım tüm uluslararası ilişkilere zarar verecektir.” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, ABD’de yakında göreve gelecek olan Donald Trump yönetiminin politikalarına göre Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın kariyerini bu şekilde noktalamasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Putin, “Yine de, onu ve ailesinin yeni yılını tebrik ediyorum.” dedi. Putin ayrıca seçilen ABD başkanı Donald Trump’ı ve tüm Amerikan halkının da yeni yılını kutladı.