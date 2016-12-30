Rusya, ABD’nin sınır dışı kararına aynıyla karşılık vermeye hazırlanıyor

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesi için Kremlin'e teklifte bulundu.

ABD yönetimi, Rusya’nın siber saldırılarla başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini gerekçe göstererek 35 Rus diplomatı “istenmeyen adam” ilan ederek 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Rusya ise siber saldırı iddialarını reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD’nin bu tavrının karşılıksız kalmayacağını açıklamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da karara uygun bir karşılık verileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise, “Daha önce birçok kez söyledik: Beyaz Saray’da 8 yıldır duran kişiler bir yönetim değil, bunlar dış politika kaybedenleri, şirret ve cahil grubu.” sözleriyle tepki göstermiş ve yaptırımlara karşılık verileceğini belirtmişti.

Kararı eleştiren Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Facebook hesabından paylaştığı bir mesajda, "ABD - Rusya ilişkilerini onarma niyetiyle göreve gelen Obama yönetiminin bu şekilde iktidardan gidiyor olması üzüntü verici" dedi.