Rusya’yı siber saldırıyla suçlayan ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD, Rusya’nın ülkedeki başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği gerekçesiyle 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti ve partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik, bilgisayar korsanlığı eylemlerinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarına karşılık, bu suçlamar konusunda harekete geçileceğini söylemişti.

ABD ayrıca, Maryland ve New York'ta istihbarat toplamak için kurulan iki Rus merkezinin kapatılacağını açıkladı.

Zaharova’dan sert tepki

Rusya ise iddiaları reddetti. Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ABD’nin yeni yaptırımlarına cuma günü karşılık verileceğini duyurdu.

Açıklamada Obama’ya yüklenen Zaharova, Amerika halkının kendi başkanı tarafından aşağılandığını iddia etti. Zaharova, “Daha önce birçok kez söyledik: Beyaz Saray’da 8 yıldır duran kişiler bir yönetim değil, bunlar dış politika kaybedenleri, şirret ve cahil grubu.” sözleriyle karara tepki gösterdi.