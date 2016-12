Trump: Putin'den harika bir hamle, çok zeki olduğunu biliyordum

Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkedeki ABD’li diplomatları sınır dışı etmeme kararını 'harika bir hamle' olarak değerlendirdi.

Rusya liderinin ABD’nin 35 Rus diplomatı aileleriyle birlikte sınır dışı etme yaptırımına aynı şekilde karşılık vermemesini Twitter üzerinden yorumlayan Trump, "Putin, erteleme konusunda harika bir hamle yaptı. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum" dedi.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!