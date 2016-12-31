Türkiye ile adım adım diyen Putin ilişkilerden memnun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını kutladı.

Kremlin’den duyurulan tebrik mesajında Putin, Erdoğan’a Rus-Türk ilişkilerinin yeniden normalleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Putin, Rus-Türk ilişkilerinde yaşanan zor bir dönemden sonra kademeli bir normalleşme sürecine ve siyasi, ekonomik, kültürel, bilim-teknik ve diğer alanlardaki işbirliğinin yeniden tesis edilmeye başlanmasına dikkat çekti.

Putin ayrıca, elde edilen başarılarla birlikte, Rusya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme konusunda verimli ortak çalışmalarına devam edeceğini, güncel bölgesel ve uluslararası problemlerin çözümünde iki ülkenin ortak hareket edeceğini vurguladı.