Medvedev'den Yıldırım'a taziye telefonu: Uluslararası terörizm tehdidine karşı ortak mücadele önemli

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türk mevkidaşı Bianli Yıldırım'ı arayarak İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. İkili yaptığı görüşmede, uluslararası terörizm tehdidine karşı ortak mücadelenin önemini vurguladı.

Medvedev saldırının hemen ardından Yıldırım'a bir telegraf göndererek başsağlığı dilemiş, bu saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılmasını belirtmişti.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, yaklaşan ikili temaslar konularına da değinildi.

Dün gece İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1'i polis en az 39 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi yaralanmıştı.