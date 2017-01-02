Rusya ve Türkiye’den IŞİD operasyonu

Türkiye ve Rusya hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Suriye’nin kuzeyinde bulunan El-Bab, Bzagah ve Tadif kentlerindeki IŞİD mevzilerine operasyon düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan IŞİD unsurlarının imha edildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında 22 IŞİD terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Aralık ayının sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, Birleşmiş Milletler’in (BM) terör listesinde yer alan grupların ateşkese dahil olmadığını belirtmişti.

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye ateşkesi anlaşmasında üç madde yer alıyor. Buna göre Suriye rejimi ve silahlı muhalifler arasında ülke genelinde ateşkes, rejim tarafından ateşkesin sağlandığının kontrolü ve Suriye’de barış görüşmelerinin başlamasının ilanı öngörülüyor.