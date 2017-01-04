Trump, ABD’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesini doğru bulmuyor

Donald Trump’ın temsilcisi Sean Spicer, ABD’nin Rusya diplomatları sınır dışı etme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spicer, “Rusya’nın gerçekten seçimleri etkilediğini gösteren hiçbir kanıt yok. Bilgisayar sistemlerinin kırılıp kırılmaması Rusya’nın buna dahil olmasıyla ilgisi olmayan tamamen başka bir hikaye.” sözleriyle kararı eleştirdi.

Spicer, ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımlarının doğruluğundan şüphe duyduğunu belirtti.

Trump daha önce, Barack Obama yönetiminin yaptırım politikasını değerlendirmek için ABD’nin gizli servislerinden siber ataklara ilişkin bilgi almak istediğini açıklamıştı.