WikiLeaks'in kurucusu Assange: Kaynağımız Rusya değil

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD’nin Fox televizyonuna verdiği röportajda ABD Demokrat Parti’nin e-postalarını kendilerine ulaştıran kaynağın Rusya olmadığını açıkladı.

E-postaları WikiLeaks'e Rusya'nın vermediğini ifade eden Assange, "Kaynağımız Rus hükümeti değil diyebilirim. Bunu geçtiğimiz iki ayda defalarca tekrar ettim.” dedi.

ABD Demokrat Parti Komitesi ve Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasını yürüten John Podesta'nın e-postaları WikiLeaks tarafından yayınlanmıştı.

ABD yönetimi, e-posta hesaplarına yapılan saldırının arkasında Rusya olduğunu belirterek, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti. Siber saldırı suçlamalarının ardından ABD, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi yönünde karar almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Dışişleri Bakanlığı’nın 35 ABD’li diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesini öngören teklifini reddetmiş ve ABD’li diplomatların sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange 2012 yılından beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği’nde yaşıyor. Ekvador hükümeti Assange'ın sığınma başvurusunu kabul etmişti.