Trump Assange'ın Rusya açıklamalarını paylaştı
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Demokratlara yapılan hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olmadığı görüşünde olduğunu yineledi. Trump, Assange'ın açıklamalarını örnek gösterdi.
DW’de yer alan habere göre ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, istihbarat servislerinin Demokrat Parti'ye yönelik hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olabileceği yönündeki iddialarına kuşkuyla yaklaştığını yineledi.
Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ocak 2017
Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tweetini paylaşan Trump, "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokratik Ulusal Komite (DNC) neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi.” dedi.
The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ocak 2017
Trump, istihbarat servisleri ile bu konuda yapmayı planladığı toplantının cuma gününe ertelendiğini de açıkladı. Twitter hesabında bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "gizli servis" sözcüğünü tırnak içine alarak Rus hacker saldırılarını da "sözde" şeklinde niteledi.
WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD’nin Fox televizyonuna verdiği röportajda ABD Demokrat Parti’nin e-postalarını kendilerine ulaştıran kaynağın Rusya olmadığını açıklamıştı.
E-postaları WikiLeaks'e Rusya'nın vermediğini ifade eden Assange, "Kaynağımız Rus hükümeti değil diyebilirim. Bunu geçtiğimiz iki ayda defalarca tekrar ettim.” ifadelerini kullanmıştı.