Trump Assange'ın Rusya açıklamalarını paylaştı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Demokratlara yapılan hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olmadığı görüşünde olduğunu yineledi. Trump, Assange'ın açıklamalarını örnek gösterdi.

DW’de yer alan habere göre ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, istihbarat servislerinin Demokrat Parti'ye yönelik hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olabileceği yönündeki iddialarına kuşkuyla yaklaştığını yineledi.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!