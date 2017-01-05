Trump Assange'ın Rusya açıklamalarını paylaştı

Trump Assange'ın Rusya açıklamalarını paylaştı

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Demokratlara yapılan hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olmadığı görüşünde olduğunu yineledi. Trump, Assange'ın açıklamalarını örnek gösterdi.

DW’de yer alan habere göre ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, istihbarat servislerinin Demokrat Parti'ye yönelik hacker saldırılarının arkasında Rusya'nın olabileceği yönündeki iddialarına kuşkuyla yaklaştığını yineledi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tweetini paylaşan Trump, "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokratik Ulusal Komite (DNC) neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi.” dedi.