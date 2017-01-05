Trump Assange'ın Rusya açıklamalarını paylaştı

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!

Trump, istihbarat servisleri ile bu konuda yapmayı planladığı toplantının cuma gününe ertelendiğini de açıkladı. Twitter hesabında bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "gizli servis" sözcüğünü tırnak içine alarak Rus hacker saldırılarını da "sözde" şeklinde niteledi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ABD’nin Fox televizyonuna verdiği röportajda ABD Demokrat Parti’nin e-postalarını kendilerine ulaştıran kaynağın Rusya olmadığını açıklamıştı.

E-postaları WikiLeaks'e Rusya'nın vermediğini ifade eden Assange, "Kaynağımız Rus hükümeti değil diyebilirim. Bunu geçtiğimiz iki ayda defalarca tekrar ettim.” ifadelerini kullanmıştı.