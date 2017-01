ABD istihbaratı: Demokrasimize eşi görülmemiş saldırı

Amerikan Kongresi’nde ‘yabancı siber tehditlerin’ tartışıldığı oturuma Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine siber müdahalede bulunduğu iddiaları damgasını vurdu.

VOA’da yer alan habere göre Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde düzenlenen oturumda konuşan Amerikalı istihbarat liderleri, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğinden şüphe duymadıklarını açıkladı.

Senato Silahlı Hizmet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John McCain, oturumu açarken yaptığı konumada, “Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesinin her Amerikalı’yı alarma geçirmesi gerektiğini” söyledi ve “Bu, demokrasimize eşi görülmemiş bir saldırı.” ifadesini kullandı.

‘Rusya’nın siber müdahalesinden kuşku yok’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Demokrat Parti emaillerinin hacklenmesi emrini verdiğini ve bunun arkasındaki motivasyonun gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

Trump’tan geri adım

Başkan seçilen ve 20 Ocak’ta görevine resmen başlayacak olan Donald Trump ise istihbaratın bu tespitlerine şüpheyle yaklaşıyor. Hatta Trump, dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda WikiLeaks’ın kurucusu Julian Assange’ın sözlerine atıf yapmasıyla her iki partiden de tepki görmüştü.

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people....

Trump bu sabah attığı tweet’lerde ise bu pozisyonundan geri adım atarak, medyayı kendisini Assange’ın yanında göstermekle suçladı ve Amerikan istihbaratının “büyük bir hayranı” olduğunu ifade etti.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan!