Trump’tan Rusya ile yakınlaşmasını eleştirenlere cevap: ‘Aptal insanlar’

ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, kendi hesabından paylaştığı tweet’lerde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olunmasına karşı çıkanları ‘aptal’ ve ‘ahmak’ olarak niteledi.

Trump, Twiitter’daki açıklamasında, “Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Sadece “aptal” insanlar ya da ahmaklar bunu kötü olduğunu düşünür.” sözlerini kullandı.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2017

Trump ayrıca, "Dünya'nın bazı sorunlarını çözmek için Rusya ile ortak çalışmalar yürüteceğini" de duyurdu.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2017

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2017

Trump’ın açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın seçimleri kazanmasına yardımcı olduğuna ilişkin ABD istihbaratının sunduğu bir istihbarat raporunun ardından geldi.

Trump istihbarat servislerinin iddialarını reddediyor. Trump, ABD istihbaratının verdiği bilgilere güvenmediğini duyurmasından dolayı ülke içinde eleştiriliyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini tekrar etmişti.