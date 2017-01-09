Esad: Astana’da her şeyi görüşmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rusya ve Türkiye’nin anlaşmaya vardığı Suriye ateşkesinin bir sonraki adımı olması beklenen Astana görüşmelerinde Şam yönetimi olarak ’her konuyu’ görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Fransız gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad, “Tarihi açıklandığı zaman heyetimiz yapılacak konferansa gitmeye hazır. Tüm konuları görüşmeye hazırız, sınırlama olmayacak.” dedi.

Esad, Devlet Başkanlığı Görevinde kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak anayasayı işaret etti. Esad, “Anayasa ne hükümete, ne devlet başkanına ne de muhalefete aittir. Anayasa Suriye halkına aittir ve değişiklik için referandum yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Esad, Astana görüşmelerinde Suriye’nin anayasasıyla ilgili görüşmlerin de yapılacağı bilgisini verdi.