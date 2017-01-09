‘Trump, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesini kabul ediyor’

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminde Beyaz Saray genel sekreteri olacak olan Reince Priebus, Trump'ın Demokrat Parti kurumlarına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Priebus, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat bu saldırıların arkasında olduğu görüşüne katılıp katılmadığını belirtmedi.

Priebus'un bu açıklamalarıyla Trump ekibinden ilk defa üst düzey bir isim 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti e-postalarının sızmasına neden olan müdahaleleri Rusya'nın yönettiğini kabul etmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD istihbarat servisleri tarafından yayınlanan raporda, Putin’in, siber saldırılar da dahil olmak üzere Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına zarar verme ve Donald Trump'ı desteklemeye yönelik kapsamlı bir harekatı yönettiği iddia edilmişti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD istihbarat raporuna kuşkuyla yaklaştığını belirtmiş, Rusya’nın siber saldırı iddiaları dolayısıyla 35 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesini doğru bulmadığını ifade etmişti.