Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye ateşkesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’de rejim ve rejim yanlısı gruplar ile muhalif güçler arasında sağlanan ateşkesin önemine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi için, “Sağlanan ateşkese uyulmasının ve Suriyeli tarafların bir araya geleceği Astana görüşmeleri hazırlıklarına yapıcı bir yaklaşım sergilenmesinin önemine vurgu yapıldı.” ifadeleri kullanıdı.

Açıklamada ayrıca dışişleri bakanlarının Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler hakkında da görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralıkta Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle Suriye rejimi ve muhalif gruplar arasında ateşkes anlaşması yapıldığını, taraflaların Astana’da bir araya gelerek ülkede kalıcı bir barış için müzakerelere başlayacağını duyurmuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Astana görüşmelerinde Şam yönetimi olarak ’her konuyu’ görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.