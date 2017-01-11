Rusya, Trump’ın özel hayatıyla ilgili iddiaları yalanladı

Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın elinde ABD’nin seçilen başkanı Donald Trump’ın özel hayatıyla ilgili bilgiler olduğu iddialarını yalanladı.

Daha öncesinde ABD’nin CNN haber kanalı, ismini açıklamadığı senato üyelerini kaynak gösterdiği haberinde Rusya’nın Trump’la ilgili yüz kızartıcı bilgilere sahip olduğunu duyurmuştu. Kanalın iddiasına göre ABD istihbarat servisleri konuyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama ve Trump’ı bilgilendirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iddiaları sert bir dille yalanlayarak bu ve benzeri iddiaların ABD-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu belirtti.

Peskov, “Bu tam bir uydurma, belgenin kalitesi, bence, kendisini belli ediyor. Kremlin’de Trump’ın özel hayatıyla ilgili yüz kızartıcı veriler yok. Bu bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor ve tamamen uydurmadan başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı daha önceki raporlarında, Rusya’nın, ABD başkanlık seçimi sürecinde siber saldırılarla Demokrat Parti yöneticilerinin e-posta hesaplarını hackleyerek seçim sonuçlarına müdahale ettiğini iddia etmişlerdi.