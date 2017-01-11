‘Rusya vizelerin kaldırılmasına dair çalışma yapıyor’

Anadolu Ajansı, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri kaldırmak için çalışmalar yaptığını aktardı.

Ajansın haberine göre Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Yetkili, iki ülke arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nın bu yıl başlarında yapılmasının planlandığını belirtti.

Dışişleri yetkilisi, Rusya - Türkiye ikili ilişkilerinde gelinen aşamayı, "Şu anda yeni yılda bakış açımız ÜDİK'in toplanması, somut sonuçlarla taçlanması. Şimdi bizim yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticari konularda mümkünse o noktayı aşmak." sözleriyle değerlendirdi.

Yetkili ayrıca, Türkiye'nin ilişkileri göz önünde tutulduğunda, Batı ülkelerinin ve Rusya'nın birbirinin alternatifi olmadığını ifade etti.