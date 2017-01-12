Erdoğan ve Putin telefonda görüştü: Gündem ikili ilişkiler ve Suriye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefon ile bir görüştürme gerçekleştirdi.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklı haberine göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Putin'in, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Mart ayında Rusya'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına da değinildi.