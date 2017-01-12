İlk basın toplantısını düzenleyen Trump, Rusya ile ilişkilere değindi

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. devlet başkanı seçilen Donald Trump, ilk defa basının karşısına çıktı. Trump, Rusya ile ilişkiler, siber saldırılar ve diğer ülkelerle ticari faaliyetlere kadar çok sayıda soruya cevap verdi.

Donald Trump, başkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği, özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddiaları ve şirketlerinin geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu iddiaları "uydurma haber" ve "düşmanca" olarak değerlendiren, hasta insanlarca uydurulduğunu ifade eden Trump, "Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.

"Rusya ile iyi geçinmeyi deneyeceğim"

Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'in kendisini sevmesini bir değer olarak nitelendirdi.

"IŞİD'i şimdiki ABD yönetimi yarattı"

"Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, IŞİD'i şimdiki ABD yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın IŞİD ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.

Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Şirketleri oğullarıma devrettim, ben karışmayacağım"

Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.

Kendisinin ABD başkanlığı döneminde oğullarının şirketi iyi yönetmesini beklediğini de kaydeden Trump, aksi durumda onlara "Kovuldunuz" diyeceğini söyledi.

Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.

Ticarete ağırlık verecek

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Rex Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevine aday gösteren Trump, ABD'nin diğer ülkelerle güçlü ticari anlaşmalar yapması için iş hayatı geçmişine ve tecrübesine sahip olan bireylere yeni hükümette görev vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Trump, önceki yıllarda ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarının iyi olmadığının altını çizerek, "Çin, Japonya ve Meksika'ya milyarlarca dolar kaybettik. Daha iyi ticaret anlaşmaları yapabilmek için akıllı ve başarılı insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Seçim kampanyası sırasında ABD'den yurtdışına çıkan iş olanakları, yatırım ve üretimi ülkeye geri çekeceğini vadeden Trump, bugünkü konuşmasında bunu yineleyerek, üretimlerini ABD'den Meksika'ya taşıyan şirketlerin ürünlerini ABD'de satmak istemesi halinde yüksek oranda sınır vergisi ödeme durumunda kalacaklarını vurguladı.