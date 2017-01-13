Rusya, Türkiye’ye yeni elçi bulmakta zorlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye’ye yeni bir elçi adayı bulmanın kolay olmadığını söyledi.

Yeni elçi atanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Meşkov, “Andrey Karlov’un hiç beklenmedik ve trajik ölümünden sonra bu görev için eşdeğer bir aday bulmak kolay değil. Öte yandan, elbette böylesine ‘canlı’ bir bölgede ve Türkiye gibi bizim için son derece önemli bir ülkede elçilik mevkisi uzun bir süre boş kalamaz.” dedi.

Rus basını daha önce, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi görevine Privloljskiy Federal Bölge Başkan temsilcisi Mihail Babiç’in getirileceğini duyurmuş, ancak Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov iddiaları yalanlamıştı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Suikastten sonra açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bir terör saldırısı olduğunu beyan etmişlerdi.

Türk ve Rus yetkililerden oluşan ortak bir komisyon suikastle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.