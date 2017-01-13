Türkiye, Rusya ile görüşmelere ABD’nin de katılmasını istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine "mutlaka davet edilmesi gerektiğini" söyledi. Çavuşoğlu, Rusya'nın da ABD'nin Astana'ya katılımı konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Kıbrıs görüşmelerinin gerçekleştiği Cenevre'de konuşan Çavuşoğlu "ABD tabii ki de davet edilmeli, Rusya'yla görüşmelerimizde de bu konuda mutabık kaldık" dedi.

Türkiye ve Rusya, ABD'nin dahil olmadığı barış görüşmeleri kapsamında 30 Aralık'ta Suriye'de ateşkesi yürürlüğe sokmuştu. ABD ise, daha önceki duyurulan ateşkeslerin baş arabulucularındandı.

Cenevre'de yaptığı basın toplantısında Astana görüşmelerine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesin devamının, Astana görüşmeleri için şart olduğunu sözlerine ekledi.