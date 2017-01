Obama'dan Rusya'ya karşı giderayak 'yaptırım' kararı

ABD'de 6 gün sonra başkanlık görevini Donald Trump'a bırakacak olan Obama, Ukrayna ve Kırım krizleri sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından Mart 2014’te yürürlüğe sokulan yaptırımlarım devam etmesine karar verildiği belirtildi.

Mesajda, "Kırım’ın ilhak edilmesi ve Ukrayna’da güç kullanılması da dahil olmak üzere Rusya hükümetinin eylemleri ve politikaları, ulusal güvenlik ile ABD’nin dış politikalarına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor" diye ifade edildi.

