WP: Rusya, Trump yönetimini Astana görüşmelerine davet etti

ABD'nin Washington Post gazetesi, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, Astana'da gerçekleştirilecek olan Suriye görüşmelerine Rusya tarafından davet edildiğini yazdı. Rusya'nın bu adımı, Rusya-ABD ilişkilerinde normalleşmenin ilk adımı olarak yorumlandı.

28 Aralık 2016 tarihinde Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve Donald Trump'ın yardımcısı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde teklifin yapıldığı belirtiliyor. Trump yönetimim kararı hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de barış için Astana'da düzenlenecek olan görüşmelere geniş bir katılımın gerçekleşmesini istediklerini belirtmişti.

Suriye rejim ve muhalefet temsilcileri 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, İran ve Rusya’nın garantörlüğünde barış müzakerelerine başlayacaklar. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta BM verilerine göre şimdiye kadar en az 310 bin kişi yaşamını yitirdi.

Çavuşoğlu: ABD Astana görüşmelerine katılacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birkaç gün önce, ABD'nin de Kazakistan'ın Astana kentinde Suriye'nin geleceği ile ilgili yapılması planlanan görüşmelere katılacağını söylemişti. Ancak Rusya Çavuşoğlu'nun açıklamalarını doğrulamadı.

Suriye'de çözüm için Astana görüşmelerine günler kala Çavuşoğlu, Rusya ile ABD'nin Suriye müzakerelerine "kesinlikle" davet edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, "Kimse ABD'nin rolünü yadsıyamaz. Türkiye'nin prensipte pozisyonu budur" şeklinde konuşmuştu.